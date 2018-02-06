روحاني: العملية التركية في شمال سوريا لن تحقق أهدافها

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن عملية "غصن الزيتون" التي تشنها تركيا على منطقة عفرين شمالي سوريا لن تحقق أهدافها، مؤكدا رفض بلاده دخول أي جيش أراضي دولة أخرى دون موافقتها.

وعبر روحاني، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، عن أمله بأن توقف أنقرة عمليتها العسكرية في الأراضي السورية، مشيرا إلى أن "مقتل الأتراك والأكراد" بلا فائدة.

وفي نفس السياق، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، لوسائل إعلام غربية، بأن التدخل العسكري التركي في شمال سوريا يهدد الأمن النسبي المتوفر فيها وسيؤدي إلى اندلاع حرب أهلية، حسب تعبيره.

إقرأ المزيد

وكانت رئاسة الأركان التركية، أعلنت في 20 يناير، عن بدء عملية عسكرية في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد شمالي سوريا، وأطلق عليها اسم "عملية غصن الزيتون".

المصدر: RT + وكالات

إياد قاسم