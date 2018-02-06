العبادي: هناك خطة لتخفيض عدد قوات التحالف في العراق تدريجيا

كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن وجود خطة حكومية لتخفيض عدد قوات التحالف الدولي في العراق بشكل تدريجي خلال المرحلة القادمة.

وشدد العبادي، في تصريح صحفي اليوم، على أن "العراق ما يزال بحاجة إلى الجهد الجوي للتحالف الدولي".

وكان متحدث باسم الحكومة العراقية قال أمس إن القوات الأمريكية التي يبلغ تعدادها في العراق نحو 5200 جندي بدأت خفض أعدادها لكن جزءا منها سيبقى.

وكان قائد عمليات التحالف جوناثان براغا صرح أن "التحالف سيعيد تشكيل قواتنا خلال مشاورات مع شركائنا العراقيين من أجل ضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

وردا على هذه التصريحات طالب فصيلان مسلحان عراقيان بسحب كامل للقوات الأمريكية من العراق، وهو عكس ما تخطط له الحكومتان العراقية والأمريكية بالإبقاء على جزء من القوات لأغراض تدريبية واستشارية.

المصدر: RT + وكالات

علي جعفر