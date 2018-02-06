سلطات كردستان العراق تعتقل 4 آلاف مسلح بينهم أجانب

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم، أن قواتها الأمنية تحتجز نحو 4 آلاف مسلح من تنظيم "داعش"، بينهم أجانب، مؤكدة تسليم اثنين منهم لبلدانهم.

وصرح منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم ديندار زيباري، في مؤتمر صحفي في أربيل، أنه "منذ العام 2014 وحتى العام 2017، اعتقلت القوات الأمنية والبيشمركة نحو 2500 شخص منتمين للتنظيم.

وأضاف زيباري أنه "مع بدء عمليات تحرير الحويجة (محافظة كركوك)، سلم 1000 شخص أنفسهم لقوات البيشمركة، وهناك 350 شخصا اعتقلوا في كركوك".

المصدر: أ ف ب

علي جعفر