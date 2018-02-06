معارض تركي: علينا محاربة الإرهاب بالتعاون مع الأسد

دعا كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلى التعاون مع دمشق في محاربة الإرهاب.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: "أقول بكل صراحة، إذا كنا نريد إحلال السلام في سوريا، فإننا يجب أن نتواصل مع بشار الأسد والنظام السوري".

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وأضاف: "أيا كان عدد وحجم المنظمات الإرهابية في سوريا، فإننا يجب أن نحاربها بالتعاون مع النظام السوري وبشار الأسد، فهذا إيجابي لسوريا ولنا".

وكان زعيم المعارضة التركية قد دعا في وقت سابق لإقامة اتصالات مع الحكومة السورية وإعادة العلاقات مع دمشق للحفاظ على وحدة أراضي سوريا.

كما أكد استعداد حزبه للاتصال المباشر مع السلطات السورية، مشيرا إلى أن الحزب يدرس حاليا إمكانية زيارة سوريا.

المصدر: RT

أنطون زوييف