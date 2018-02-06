محامي صدام: موكلتي رغد في كنف الهاشميين

قال خليل الدليمي محامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تعليقا على مطالب السلطات العراقية بتسليم الأردن رغد صدام حسين لبغداد، إن "رغد متواجدة في كنف الهاشميين والأردنيين".

وأضاف الدليمي: "الماجدة رغد صدام حسين في كنف الهاشميين والأردنيين الأصلاء، وتحميها صدور وقلوب ملايين الأحرار العراقيين والعرب".

من جهتها، أكدت رغد حسين في تعليق على خبر إدراجها على قوائم المطلوبين العراقية أنها حاليا ليست في الأردن، مشيرة إلى أنها "لم تدل بأي تصريح منذ استشهاد زعيم الأمة"، وأنها "لا تعرف كيف تخاطب أشخاصا قبلوا أن يكونوا عملاء".

وأضافت: "أنا لم يكن لدي أي منصب في الدولة العراقية، أنا أم لـ5 أولاد وتهمتي دفاعي عن والدي، فمن تقبل التخلي عن والدها في تلك الظروف؟ ولو تعاد الكرة سأقف إلى جانب والدي أيضا، فلم أتربى على أن أقف ضد والدي".

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وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر دبلوماسية أردنية أن الأردن لم يتلقّ من السلطات العراقية أي طلب بتسليم رغد صدام حسين بعد إدراجها على قوائم المطلوبين في بغداد.

وأضافت هذه المصادر أن الأردن لم يتبلّغ بشكل رسمي حتى ليل الأحد الاثنين بإلحاق رغد المقيمة في المملكة بقائمة المطلوبين العراقية.

وكانت السلطات العراقية قد نشرت مؤخرا قوائم ضمت أسماء 60 شخصا من أهم المطلوبين، كان بينها اسم رغد صدام حسين.

المصدر: خبرني، وكالات

نتاليا عبدالله