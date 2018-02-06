أردوغان: على القوات الأمريكية أن تغادر منبج

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الأمريكية لمغادرة مدينة منبج شمالي سوريا، مؤكدا أن تركيا تسعى إلى إعادتها إلى "أصحابها الحقيقيين".

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القوات الأمريكية لمغادرة مدينة منبج شمالي سوريا، مؤكدا أن تركيا تسعى إلى إعادتها إلى "أصحابها الحقيقيين".

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان، اليوم الثلاثاء: "عندما تقول الولايات المتحدة إنها ترسل 5 آلاف شاحنة وألفي طائرة شحن محملة بالسلاح لمحاربة تنظيم "داعش"، نحن لا نصدق ذلك".

إقرأ المزيد

وتابع قائلا: "هذا يعني أن لديهم حسابات ضد تركيا وإيران وربما روسيا".

وأكد أردوغان أن "العمليات التي تجري الآن في عفرين ستتواصل في إدلب"، مضيفا: "ليست لدينا أي مشاكل مع الأكراد في الجنوب، فلدينا مشاكل مع التنظيمات الإرهابية المعروفة، وهي وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني وداعش".

يذكر، أن العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا مستمرة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف