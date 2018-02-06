الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في سوريا بشكل فوري

دعا ممثلو الأمم المتحدة في سوريا إلى وقف فوري للاشتباكات لشهر على الأفل في كافة أنحاء البلاد، وذلك لإتاحة إيصال المساعدات وإجلاء المرضى والجرحى، وفقا لوكالة رويترز.

ووصف بيان صادر عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية علي الزعتري، الوضع في البلاد بأنه "في غاية الخطورة".

وأضاف أن "الفريق الإنساني الأممي في سوريا يحذر من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في عدة مناطق من سوريا".

المصدر: رويترز