العبادي يبحث مع سفراء غربيين إعمار العراق

ثمن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لبلاده في مجال إعادة الإعمار والاستثمارات، خلال استقباله سفير واشنطن لدى بغداد دوغلاس سيليمان.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي للعبادي: "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم الولايات المتحدة للعراق في جميع المجالات، ومساهمتها في استقرار وإعمار العراق".

ودعم التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة القوات العراقية في حربها ضد تنظيم "داعش" الذي سيطر على أجزاء من أراضي العراق عام 2014 وحتى إعلان الانتصار عليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي السياق ذاته استقبل العبادي كلا من اكهارد بروزه مبعوث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، والسفير البريطاني في العراق جون ويليكس، كل على حد.

وأكد بروزة، بحسب مكتب العبادي أن "ألمانيا ستشارك في مؤتمر إعمار العراق الذي سيعقد في الكويت"، مشيرا إلى "رغبة بلاده بالعمل مع بغداد في قطاعات الطاقة والتمويل والتعليم والخدمات الإلكترونية وإدارة مشاريع الإعمار".

من جهته، أعرب ويليكس لرئيس الوزراء حيدر العبادي عن دعم بلاده ورغبتها بالمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

وتستضيف الكويت في فبراير/شباط مؤتمرا للمانحين يأمل العراق من خلاله في جمع حوالي 100 مليار دولار لدعم جهود إعادة إعمار البلاد وإصلاح ما خلفته الحرب ضد "داعش".

المصدر: وكالات + المكتب الإعلامي للعبادي