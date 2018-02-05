عباس وجونسون يبحثان هاتفيا القضية الفلسطينية

بحث الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، خلال اتصال هاتفي، آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الجانب البريطاني الذي بادر بالاتصال، أكد التزام لندن بحل الدولتين، وأهمية العمل على إيجاد حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط.

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ووفقا للوكالة الفلسطينية، فإن عباس أكد "التزام الجانب الفلسطيني بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والاستعداد للجلوس على طاولة المفاوضات وفق آلية دولية متعددة الأطراف، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".

المصدر: وفا

إياد قاسم