تركيا: سنقصف قوافل الأسلحة التي ستنقل إلى عفرين من أي مكان في سوريا

أكدت الحكومة التركية أن قواتها الجوية تستخدم المجال الجوي لمنطقة عفرين بشكل فاعل، ولا تعاني من أي مشاكل تخص استخدامه حاليا.

وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ في مؤتمر صحفي إن "كل أنواع الأسلحة والذخائر التي سيتم نقلها إلى منطقة عفرين من أي مكان في سوريا هي هدف لتركيا، وسنستهدفها وندمرها أينما رأيناها".

ويشن الجيش التركي وفصائل سورية مسلحة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية عسكرية تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين السورية.

المصدر: الأناضول

علي جعفر