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الأكراد ينددون بـ"غصن الزيتون" أمام السفارة الأمريكية في بيروت

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الأكراد ينددون بـ
AFP JOSEPH EID
متظاهرون يحملون أغصان الزيتون في بيروت نصرة لعفرين
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تظاهر مئات الأكراد أمام مقر السفارة الأمريكية في ضواحي بيروت تنديدا بالعملية العسكرية التي تشنها أنقرة منذ أكثر من أسبوعين، وتستهدف المقاتلين الأكراد في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وحمل المتظاهرون، وبينهم لاجئون وأكراد لبنانيون لافتات بلغات عربية وكردية وإنجليزية كتب عليها "أنقذوا عفرين" و"عفرين تقاوم، ماذا عنك"؟

ورفع البعض رايات "قوات الوحدات الكردية" وصورا لزعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان الذي تعتقله تركيا منذ عام 1999، فيما رفع البعض الآخر صورا للمقاتلة الكردية بارين كوباني، كما حمل المتظاهرون أغصان زيتون، في إشارة إلى أن مدينة عفرين تشتهر بحقول الزيتون الواسعة.

ومنذ بدء العملية العسكرية التركية "غصن الزيتون"، نظم الأكراد تظاهرات عدة في لبنان تنديدا بها ودعما لسكان عفرين.

المصدر: أ ف ب

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