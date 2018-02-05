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مقتل ستة من الحشد بهجوم مسلح شرقي العراق

أخبار العالم العربي

مقتل ستة من الحشد بهجوم مسلح شرقي العراق
Reuters Khalid Al Mousily
القوات العراقية
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لقي ستة عناصر من قوات الحشد الشعبي حتفهم بهجوم مسلح استهدف نقطة أمنية شرقي العراق.

وذكر مصدر محلي في محافظة ديالى، أن "مجموعة مسلحة هاجمت، عصر اليوم، نقطة أمنية في منطقة الحصاير جنوب حمرين، شمال شرقي بعقوبة، ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر الحشد الشعبي، فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وتابع المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن عناصر النقطة الأمنية نقلوا الجثث إلى الطب العدلي، فيما اتخذت إجراءات احترازية تحسبا من هجمات جديدة.

المصدر: السومرية نيوز

علي جعفر

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