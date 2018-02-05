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التحالف العربي يعلن عن خطة عمليات إنسانية شاملة في اليمن

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن عن خطة عمليات إنسانية شاملة في اليمن
Reuters Faisal Al Nasser
صورة أرشيفية
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أعلن سفير السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الاثنين "توقيع اتفاقية لخطة عمليات إنسانية شاملة في اليمن".

وأوضح السفير السعودي في مؤتمر صحفي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الاتفاقية وقعت بين الصندوق السعودي للتنمية وحكومة اليمن ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

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ولفت الجابر إلى أن "الخطة ستتضمن تمويل وتركيب 4 رافعات في الموانئ اليمنية، لتشمل 3 موانئ رئيسية، وهي ميناء المخا وميناء عدن والمكلا".

ونوه الجابر إلى أن "المبادرة تهدف لزيادة الطاقة الاستيعابية لموانئ المخا وعدن والمكلا لزيادة الواردات مما ينعكس إيجابا على الشعب اليمني".

وأضاف السفير السعودي ان "الخطة تهدف أيضا إلى تسهيل وصول مساعدات المنظمات الإنسانية عبر 17 ممرا آمنا".

المصدر: الإخبارية

أحمد باديان

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