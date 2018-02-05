هيئة التفاوض تنوي بحث اللجنة الدستورية مع دي ميستورا

أعلنت هيئة التفاوض للمعارضة السورية أنها تخطط لعقد اجتماع تشاوري مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لبحث عملية تشكيل لجنة مناقشة الدستور السوري الجديد.

وصرح العضو في هيئة التفاوض حسن عبد العظيم في حوار مع وكالة "سبوتنيك" الروسية أن "الاجتماع سيعقد في الأيام القادمة، بحلول 7 فبراير/شباط، يعني غدا أو بعد غد. وسيترأس وفد الهيئة (إلى الاجتماع) رئيسها نصر الحريري، أو أحد نوابه الثلاثة".

إقرأ المزيد

وقال عبد العظيم: "اللقاء سيكون في جنيف. وكنا نطالب أن يأتي (دي ميستورا) إلى الرياض، باعتبار أن الهيئة كلها ستجتمع في الرياض. ويبدو أن الظروف لا تسمح له، والهيئة ستتوجه إلى جنيف للقائه".

وكان تم الاتفاق في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني الماضي، على تشكيل لجنة لمناقشة الدستور السوري الجديد، لكن هيئة التفاوض السورية المعارضة قاطعت المؤتمر.

المصدر: سبوتنيك

أنطون زوييف