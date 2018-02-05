مقتل مستوطن في عملية طعن في الضفة الغربية

قتل مستوطن إسرائيلي اليوم بعد طعنه من قبل فلسطيني عند مدخل مستوطنة "أريئيل" قرب "سلفيت" شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي شرع بمطاردة الفلسطيني منفذ عملية الطعن بعد أن تمكن من الفرار من المكان.

صورة من المكان .. اصابة مستوطن بجراح حرجة في عملية طعن قرب مستوطنة "اريئيل" في سلفيت pic.twitter.com/RQW1GIfntf — وكالة شهاب (@ShehabAgency) 5 февраля 2018 г.

من مكان إصابة جندي "إسرائيلي" بجروح خطيرة بعملية طعن قرب مستوطنة "أريئيل" المقامة على أراضي سلفيت، قبل قليل. #فلسطين_اليومpic.twitter.com/gmVlag7jVT — #وكالة_فلسطين_اليوم (@paltoday) 5 февраля 2018 г.

وذكرت المصادر أن المستوطن البالغ من العمر (30 عاما) تلقى عدة طعنات في الجزء العلوي من جسده، ودخل في غيبوبة، وأعلن لاحقا عن وفاته.

وفي تفاصيل حول العملية، قالت مصادر إن الشاب الفلسطيني كان يحمل سكينين عندما انقض على المستوطن، ثم حاول الفرار حينها شاهده ضابط إسرائيلي وقام بمطاردته بسيارته وصدمه مرتين لكنه تمكن من النهوض والفرار من المكان.

وذكرت معا أن مستوطنين رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة على طريق "يتسهار" جنوب نابلس عقب العملية، وتزامن ذلك مع اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة كفل حارس القريبة من موقع عملية الطعن.

المصدر: معا

نتاليا عبدالله