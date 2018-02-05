مقتل شخصين بقصف على إحدى كنائس حي باب توما بدمشق

قتل شخصان وأصيب آخرون جراء قصف على حي باب توما في العاصمة السورية دمشق أصاب إحدى الكنائس حيث كانت بعثة "مؤمني روسيا" تقدم مساعدات إنسانية.

ووصل إلى سوريا أمس الأحد وفد ديني روسي يضم ممثلين عن مختلف الطوائف الدينية حاملا معه كمية من المساعدات الإنسانية للشعب السوري، ويقوم الوفد الروسي بمشاركة رجال دين سوريين بتوزيع المساعدات التي جمعت في روسيا.