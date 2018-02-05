دار "الأوبرا السلطانية" في عُمان تكشف موهبة السيسي

أظهرت الانطباعات التي كتبها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سجل كبار زوار دار الأوبرا السلطانية في مسقط، الخط الجميل المتناسق الذي يتمتع به.

هذا الخط الأنيق، كان ظهر العام الماضي في شهر أغسطس/آب في سجل كبار الزوار بالجهاز المركزي للمحاسبات، حين قام السيسي بجولة تفقدية هناك بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيسه.

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كما ظهر خط الرئيس المصري قبل ذلك أثناء تدوينه كلمة في سجل كبار زوار مكتبة الإسكندرية حين زارها في يوليو/تموز 2017، إلا أن النص حينها لم يحظ بصورة قريبة وواضحة، الأمر الذي كان من نصيب مناسبتين تاليتين.

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المصدر: RT

محمد الطاهر