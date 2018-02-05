أسوشيتد برس: 4 آلاف جندي أمريكي سيبقون في العراق

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر في الحكومة العراقية أن من المقرر سحب 60 % من القوات الأمريكية من العراق، وإبقاء نحو 4 آلاف جندي لتدريب الجنود المحليين.

وقالت الوكالة اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الجيش الأمريكي، بدأ بنقل العسكريين والأسلحة والمعدات من العراق إلى أفغانستان.

ونقلت عن مصدر في الحكومة العراقية أن عشرات العسكريين الأمريكيين غادروا البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك لأول مرة منذ إعلان بدء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وتأتي الخطوة الأمريكية هذه بعد أن أعلنت السلطات العراقية في ديسمبر/كانون الأول 2017، إنجاز الحرب والانتصار على "داعش" وتحرير الموصل من براثن الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون على مناطق كثيرة في العراق منذ 2014.

المصدر: RT