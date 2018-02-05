الجيش المصري يقتل مسلحا ويعتقل 2 آخرين في سيناء

أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، الاثنين، عن تصفية إرهابي والقبض على 2 آخرين شمالي سيناء.

وقال الرفاعي في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على عنصر إرهابي، والقبض على 2 آخرين من المشتبه بهم وجار التحقيق معهما بواسطة الجهات الأمنية".

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وأضاف الرفاعي: "تم اكتشاف وتدمير عدد من الأوكار التي تستخدمها العناصر للاختباء والمراقبة، فضلا عن أجهزة اتصال وذخائر والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة".

وتابع المتحدث العسكري: "تم تدمير عربتي دفع رباعي و6 دراجات نارية تابعة للعناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير مستودعين للتخزين يحتويان على قطع غيار للدراجات النارية و 51 عبوة ناسفة".

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش المصري

أحمد باديان