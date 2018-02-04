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مبعوث ترامب: إيران تنقل مليار دولار سنويا لغزة والضفة ولبنان

أخبار العالم العربي

مبعوث ترامب: إيران تنقل مليار دولار سنويا لغزة والضفة ولبنان
Gettyimages.ru Desiree Navarro
مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات
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اتهم مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، إيران بتقديم الدعم المادي لما وصفه بـ"الإرهاب".

وقال غرينبلات في هذا الصدد: "تنفق إيران ما يقرب من مليار دولار سنويا لتمويل الإرهاب في لبنان وإسرائيل والضفة الغربية وغزة".

وتابع: "تخيل ما يمكن للفلسطينيين في غزة عمله بـ 100 مليون دولار، تنقل من طهران إلى حماس التي (بدورها) تستخدم (هذه الأموال) لشراء أسلحة وحفر أنفاق ضد إسرائيل".

وطالب مبعوث ترامب، حركة حماس، بإعادة "رفات الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وأورون شاؤول والإفراج عن أبراهام أبيرا منجيستو وهشام السيد وجمعة إبراهيم أبو غنيمة".

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد شن حربا على قطاع غزة في 2014 استمرت 50 يوما، وقتل خلالها أكثر من 2147 فلسطينيا.

وقالت كتائب القسام حينها إنها أسرت خلال الحرب الجندي الإسرائيلي من قوات النخبة، أورون شاؤول، والملازم الأول هدار غولدن، رافضة الإفصاح عن أية معلومة بخصوصهما إلا بشروط.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

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