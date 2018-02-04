مبعوث ترامب: إيران تنقل مليار دولار سنويا لغزة والضفة ولبنان

اتهم مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في تغريدة على صفحته في موقع تويتر، إيران بتقديم الدعم المادي لما وصفه بـ"الإرهاب".

وقال غرينبلات في هذا الصدد: "تنفق إيران ما يقرب من مليار دولار سنويا لتمويل الإرهاب في لبنان وإسرائيل والضفة الغربية وغزة".

Iran spends almost a billion dollars a year sponsoring terrorism in Lebanon, Israel and West Bank/Gaza. This blood money only increases violence and does nothing to help the Palestinian people. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 4 февраля 2018 г.

وتابع: "تخيل ما يمكن للفلسطينيين في غزة عمله بـ 100 مليون دولار، تنقل من طهران إلى حماس التي (بدورها) تستخدم (هذه الأموال) لشراء أسلحة وحفر أنفاق ضد إسرائيل".

Imagine what the people of Gaza could do with the $100 million Iran gives Hamas annually that Hamas uses for weapons and tunnels to attack Israel! (2/2) — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 4 февраля 2018 г.

وطالب مبعوث ترامب، حركة حماس، بإعادة "رفات الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وأورون شاؤول والإفراج عن أبراهام أبيرا منجيستو وهشام السيد وجمعة إبراهيم أبو غنيمة".

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد شن حربا على قطاع غزة في 2014 استمرت 50 يوما، وقتل خلالها أكثر من 2147 فلسطينيا.

وقالت كتائب القسام حينها إنها أسرت خلال الحرب الجندي الإسرائيلي من قوات النخبة، أورون شاؤول، والملازم الأول هدار غولدن، رافضة الإفصاح عن أية معلومة بخصوصهما إلا بشروط.

المصدر: وكالات

إياد قاسم