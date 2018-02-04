العاهل الأردني: الدور الأمريكي ضروري لأي حل سلمي للقضية الفلسطينية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه من غير الممكن وجود عملية سلام أو تحقيق أي حل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين بدون دور الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الملك عبدالله الثاني في حوار أجرته معه قناة "سي أن أن" قائلا:" أعتقد أنه علينا النظر إلى الجانب الملآن وأن نعمل جميعا معا"، معتبرا أن دور واشنطن يبقى ضروريا لأي أمل بحل سلمي للقضية الفلسطينية، حتى بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس من تل أبيب حيث توجد بقية سفارات الدول الأجنبية لدى إسرائيل.

وقال الملك عبدالله أيضا في مقابلته مع القناة الأمريكية، إن قرار ترامب "كان له ردّ فعل عنيف"، وولد شعورا لدى الفلسطينيين بأنه لا يوجد وسيط نزيه، لكنه أضاف "أنا أود أن أتمهل في إصدار الأحكام، لأننا ما زلنا ننتظر من الأمريكيين أن يعلنوا عن خطتهم للسلام".

وكانت الحكومة الأردنية قد وصفت في ديسمبر الماضي قرار ترامب حول القدس أنه "انتهاك لقرارات المجتمع الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكد الملك عبدالله الثاني لنائب الرئيس مايك بنس خلال زيارته عمّان الشهر الماضي، موقف الأردن الرافض لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الذي شجبته معظم دول العالم وأثار غضب المنطقة العربية والعام الإسلامي، معربا عن مخاوفه من أن لا يكون القرار الأمريكي بشأن القدس جزءا من حل شامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة