جرحى خلال مداهمة الجيش اللبناني لحي باب التبانة في طرابلس

أصيب 7 عسكريين لبنانيين بجروح أثناء مداهمة الجيش لحي التبانة في مدينة طرابلس شمالي لبنان، بحثا عن مطلوبين.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن عناصر الجيش، طوقوا مساء الأحد شارع الحموي في باب التبانة، ثم نفذوا مداهمة، تمكنوا خلالها من توقيف مطلوب، فعمد مطلوب آخر إلى إطلاق النار كما ألقيت قنابل باتجاه العسكريين.

وأضافت الوكالة أن ملاحقة المطلوب الثاني لا تزال مستمرة لحين توقيفه، مشيرة إلى أن الجيش استقدم تعزيزات إلى مكان محاصرة المطلوب، وتسمع بين الحين والآخر طلقات نارية متفرقة.

وأكدت أن العسكريين يتعاملون مع الأمر بدقة نظرا لاكتظاظ الحي بالسكان.

المصدر: وكالات

علي جعفر