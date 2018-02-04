السلطان قابوس لدى استقباله السيسي: مصر دعامة لاستقرار المنطقة

ثمّن سلطان عمان قابوس بن سعيد أثناء استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي دور مصر والمكانة التي تحظى بها، معتبرا إياها دعامة رئيسية لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد السلطان قابوس، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، معربا عن تطلعه في أن تساهم زيارة السيسي في تعزيز لتعاون القائم ودفعه إلى آفاق أرحب.

من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الجانبين اتفقا على أهمية العمل على تطوير التعاون بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وذلك من خلال اللجنة المشتركة، والمقرر عقد جولتها القادمة في مسقط.

وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وخاصة اليمن وسوريا ولبنان والعراق.

وكالة الأنباء #العمانية تبث صور من مراسم استقبال فخامة الرئيس #المصري الذي يزور #السلطنة حالياً بدعوة كريمة من جلالة السلطان قابوس حفظه الله ورعاه .#عمان_ترحب_بمصر_الكنانهpic.twitter.com/qzDRTKCvRf — شبكة عمان المحلية (@OMN_4) 4 февраля 2018 г.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى سلطنة عمان، وكان في استقباله فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء، ويوسف بن علوي بن عبد الله وزير الشؤون الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين.

•.. #قابوس ..•

حفظكم الله #جلالة_السلطان

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جلالة السلطان المعظم في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية

٤ فبراير ٢٠١٨م

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.#عمان_ترحب_بمصر_الكنانهpic.twitter.com/9eRvJIOlgs — M.Zaabanoot (@zaabanoot) ٤ فبراير، ٢٠١٨

المصدر: وكالات