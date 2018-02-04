غارة للتحالف العربي استهدفت مبنى البحث الجنائي في صنعاء
Reuters
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أفاد مراسلنا في صنعاء، بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت اليوم الأحد، مبنى البحث الجنائي بمنطقة ذهبان، في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضاف مراسلنا نقلا عن مصدر أمني، أن الغارة أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين وجرح عشرين آخرين كحصيلة أولية.
#صنعاء— ابو فهيد (@binshafloot) ٤ فبراير، ٢٠١٨
انفجارين عنيفين يهزان شمال #صنعاء جراء غارات جوية نفذها طيران التحالف العربي
يالله احفظ وسلم الابرياء pic.twitter.com/hKta3I2beB
بدورها ذكرت قناة "المسيرة" الموالية للحوثيين، أن عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا لا تزال مستمرة حتى اللحظة، لافته إلى وجود إصابات بليغة لدى الجرحى.
المصدر: RT
أحمد باديان
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