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المتحدث السابق باسم عنان يتوعد إعلاميي مصر!

أخبار العالم العربي

المتحدث السابق باسم عنان يتوعد إعلاميي مصر!
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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توعد محمود رفعت، المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان بالخارج، بملاحقة إعلاميين مصرين أمام المحاكم الأوروبية، بتهمة التحريض على العنف.

وكتب رفعت في تغريدة في حسابه على موقع "تويتر": "أرجو إرسال ما يتوفر لديكم من تسجيلات تحريض على العنف لإعلاميين مصريين، حيث بدأت ملاحقة جنائية لن أستثني منها أحد، وسيكون أقل أثر لها أحكام بمنعهم دخول أوروبا وأمريكا".

وأضاف رفعت: "أرجو الإرسال عبر الخاص هنا أو الإيميل، كما أرجو من تتوفر عنده صورة جواز سفر أحدهم إرسالها".

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وانتقد رفعت في تغريدة أخرى، الإعلاميين، قائلا: "الملايين التي يقبضها الإعلاميون في مصر موجودة في أوروبا وأمريكا، هم ليسو مناضلين عزيزي بل أفاقون يتاجرون بالشعوب، وأنا نويت أعمل معاهم الصح".

المصدر: الصفحة الرسمية لمحمد رفعت في "تويتر"

أحمد باديان

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