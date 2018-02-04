المتحدث السابق باسم عنان يتوعد إعلاميي مصر!

توعد محمود رفعت، المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان بالخارج، بملاحقة إعلاميين مصرين أمام المحاكم الأوروبية، بتهمة التحريض على العنف.

وكتب رفعت في تغريدة في حسابه على موقع "تويتر": "أرجو إرسال ما يتوفر لديكم من تسجيلات تحريض على العنف لإعلاميين مصريين، حيث بدأت ملاحقة جنائية لن أستثني منها أحد، وسيكون أقل أثر لها أحكام بمنعهم دخول أوروبا وأمريكا".

هام: أرجو إرسال ما يتوفر لديكم من تسجيلات تحريض على العنف لإعلاميين مصريين حيث بدأت ملاحقة جنائية لن أستثني منها أحد وسيكون أقل أثر لها أحكام بمنعهم دخول #أوروبا و #أمريكا

أرجو الإرسال عبر الخاص هنا أو إيمي mr@ibc.news

كما أرجو من تتوفر عنده صورة جواز سفر أحدهم إرسالها#ريتويت — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) ٣ فبراير، ٢٠١٨

وأضاف رفعت: "أرجو الإرسال عبر الخاص هنا أو الإيميل، كما أرجو من تتوفر عنده صورة جواز سفر أحدهم إرسالها".

الملايين الي بيقبضها الإعلاميين في مصر موجودة في أوروبا وأمريكا، مثلا عمرو أديب شاري من أشرف السعد بيت في فرنسا وشاري في أمريكا ممكن يجي حجز مدني بالتعويض وأشرف محرض على العنف ونشوف جنسيته خدها ازاي.. هم ليسو مناضلين عزيزي بل أفاقين يتاجرون بالشعوب، وأنا نويت أعمل معاهم الصح https://t.co/ZEDWwu7gbZ — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) ٣ فبراير، ٢٠١٨

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وانتقد رفعت في تغريدة أخرى، الإعلاميين، قائلا: "الملايين التي يقبضها الإعلاميون في مصر موجودة في أوروبا وأمريكا، هم ليسو مناضلين عزيزي بل أفاقون يتاجرون بالشعوب، وأنا نويت أعمل معاهم الصح".

المصدر: الصفحة الرسمية لمحمد رفعت في "تويتر"

أحمد باديان