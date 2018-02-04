مصر وتركيا تتجهان نحو تعزيز التجارة البينية

ذكرت وسائل الإعلام التركية، أن رفعت حصارغيكلي أوغلو، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والبورصات التركية، وصل إلى مصر في زيارة عمل خاطفة.

وذكرت السفارة التركية لدى مصر، في بيان، أن حصارغيكلي أوغلو وصل برفقة وفد يضم 10 رجال أعمال رفيعي المستوى، بناءً على دعوة من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بهدف تنمية الاستثمار في مصر.

وأشار بيان السفارة أن الوفد يضم كبار المسؤولين بالشركات التي تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والتغذية إلى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات، بالإضافة إلى كبار المستثمرين الأتراك بمصر.

ولفتت إلى أن الوفد سيشارك في منتدى الأعمال المصري - التركي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة، غدا الاثنين، لاستعراض المشروعات العملاقة في مصر على الجانب التركي، بالإضافة إلى مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة، وعقد لقاءات بين وفدي الاتحادين على هامش منتدى الأعمال بهدف تنمية الاستثمارات المشتركة.

المصدر: وكالات