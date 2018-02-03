البنتاغون: لم نزود حلفاءنا في سوريا بمنظومة دفاع جوي ولن نفعل ذلك

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة لم تزود حلفاءها في سوريا بأسلحة "أرض – جو"، وأنها ستدرس المعلومات عن إسقاط الطائرة الروسية باستخدام منظومة مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

وفي تصريح صادر عن المتحدث باسم البنتاغون، إريك بيهون، لوكالة "نوفوستي" الروسية، قال: "الولايات المتحدة تركز على قتال تنظيم (داعش) جنبا إلى جنب مع الحلفاء في سوريا.. الولايات المتحدة لم تمد أيا من القوات الحليفة في سوريا بأي أسلحة (أرض – جو) ولا تنوي القيام بذلك في المستقبل".

وأشار إلى أن العمليات العسكرية موجهة جغرافيا، إلى القتال الجاري ضد "داعش" في شرق سوريا. وأضاف: "سنقيم مدى صحة هذه التصريحات من أجل ضمان سلامة شركائنا في التحالف".

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يذكر أن خبراء عسكريون روس، أشاروا إلى أن إسقاط الطائرة تم باستخدام صاروخ محمول على الكتف مضاد للطائرات، مؤكدين أن الضباط الروس على علم بامتلاك المسلحين لمثل هذه الأسلحة، التي استولوا عليها من ترسانتي الجيشين السوري والعراقي، وهي "إيغلا" و"ستريلا" القديمتين.

ولذلك فإن الطيارين الروس لا يحلقون على ارتفاعات منخفضة تجنبا للصواريخ والمنظومات المذكورة أعلاه.

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ويقول الخبراء في هذه الحالة، إن الطائرة كانت على ارتفاع حيث لا يمكن أن تصلها صواريخ "إيغلا" أو "ستريلا"، ويميلون إلى أن المسلحين استخدموا صاروخا من منظومات الدفاع الجوي المحمولة "ستينغر".

ويرى الخبراء العسكريون، أن الأمريكيين، قدموا منذ وقت ليس ببعيد، مثل هذه الأسلحة إلى الأكراد السوريين وإلى قوات ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر".