فصائل مسلحة في ريف إدلب تنشر فيديو للطيار الروسي القتيل

نشرت فصائل مسلحة تابعة لما يسمى بـ "جبهة النصرة" الإرهابية فيديو على الإنترنت يظهر جثة الطيار الروسي الذي قضى مساء السبت بإسقاط طائرته في ريف إدلب السورية.

ويظهر الفيديو جثة الطيار بعد سقوطه في منطقة صخرية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الطيار قتل بعد هبوطه بمظلة، وإثر اشتباكه مع المسلحين الذين يسيطرون على المنطقة المذكورة.

ووفقا للمعلومات الأولية المتوفرة لدى وزارة الدفاع الروسية، فإن الطائرة أسقطت من قبل مسلحين بصاروخ محمول على الكتف أثناء تحليقها فوق منطقة تخفيف التصعيد في إدلب.

وأكدت وزارة الدفاع أن مركز مصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا "حميميم" بالتعاون مع الجانب التركي المسؤول عن منطقة خفض التصعيد في إدلب، يتخذ التدابير اللازمة لاستعادة جثة الطيار الروسي.

المصدر: وكالات