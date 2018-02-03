مدمرات بحرية متطورة تستعد للظهور في الجيش المصري

تستعد مصر لامتلاك فرقاطات (مدمرات) بحرية متطورة من طراز "فريم" الفرنسية، حيث كشفت مجلة "مير إي مارين" الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري.

وتُجري مجموعة نافال البحرية مفاوضات مع العديد من الدول لإتمام صفقات خاصة بفرقاطات "فريم" متعددة المهام، و"غويند"، ومن بين الدول مصر، التي كانت قد تسلمت 6 فرقاطات "فريم".

ويقول نيكولاس غاسبارد، مدير برنامج فريم، إن التحدي الذي يقابل مجموعة نافال هو تسليم الصفقات في الموعد المحدد والالتزام بالمواصفات القياسية والانتهاء في الوقت المناسب، وهو ما يقوي قدرة المجموعة البحرية للحفاظ على وتيرة سريعة من إنتاج سلسلة أكبر من تلك الفرقاطات المتطورة.

ويضيف "غاسبارد" أن مصر تعتبر من أهم الدول الراغبة في الحصول على الفرقاطات الفرنسية، وأبدت اهتماما كبيرا لتعزيز قوات البحرية المصرية، فضلا عن تعزيز كفاءة العناصر المصرية التي استطاعت أن تتكيف فنيا أثناء تدريب الفرنسيين الطواقم المصرية، واتقنت استخدام فرقطات من نوع فريم وجويند في غضون أشهر قليلة فقط.

المصدر: الدستور + وكالات