مقتل جنديين تركيين قرب الحدود السورية

أعلنت رئاسة الأركان التركية مقتل جنديين في الاشتباكات الدائرة على الحدود الجنوبية مع سوريا.

وجاء في بيان صادر عن الأركان التركية، أن جنديا قتل خلال اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب في سوريا، فيما قتل الجندي الآخر بقصف على المنطقة الحدودية بولاية كليس جنوبي تركيا.

وأوضح البيان أن الهجوم العابر للحدود نفذ من منطقة عفرين السورية، مستهدفا قرية ساتلي، التي تقع على بعد حوالي 20 كم شمال غرب مركز مدينة كليس.

المصدر: وكالات

علي جعفر