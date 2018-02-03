الداخلية المصرية: ضبط إخوان خططوا لإفشال الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، أنها أحبطت مخططا لجماعة الإخوان المسلمين (التي تصنفها مصر إرهابية)، لإفساد الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار المقبل.

وأوضحت الداخلية في بيان، أن "معلومات قطاع الأمن الوطني رصدت اعتزام عدد من قيادات الجماعة عقد اجتماع تنظيمي للإعداد للقيام بأعمال شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية"، مضيفة أنهم "اتخذوا من أحد الأوكار الكائنة عند 16 شارع أحمد كامل تقسيم طرطير ثان المنصورة، مقرا لعقد اجتماعاتهم التنظيمية".

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وأضافت الداخلية في بيانها: "باستهداف الاجتماع التنظيمي المشار إليه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط القيادي الإخواني، فتحي عبد الحميد حسين و4 من كوادر الجماعة".

وأشارت الداخلية إلى أنه "عثر بحوزتهم (المتهمين) على مبلغ 2000 دولار أمريكي، و41 ألف جنيه مصري، فضلا عن جهاز كمبيوتر، وسيارة هيونداى ماتريكس، وأوراق تحتوي على مخططات الجماعة خلال المرحلة المقبلة".

المصدر: صفحة وزارة الداخلية المصرية في فيسبوك

أحمد باديان