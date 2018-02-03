"الجيش الحر" يرد على تهمة التمثيل بجثة مقاتلة كردية

أعلنت هيئة الأركان العامة التابعة للحكومة السورية المؤقتة، عن تشكيل لجنة للتحقيق في صور تداولتها وسائل إعلام، تتهم "الجيش السوري الحر" بالتمثيل بجثة مقاتلة كردية في عفرين.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إن هيئة الأركان أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة وتقصي حقيقة هذه الادعاءات والتحقق بشكل مباشر وبالدليل القطعي حول الحادثة وحقيقة التمثيل بجسد المقاتلة الكردية من قبل عناصر "الجيش الحر".

وشدد البيان على أن الهيئة العامة، "لن تتوانى عن محاسبة من تورط في هذه الحادثة إن ثبتت صحتها"، مؤكدا أن "الجيش السوري الحر" يتعامل مع الأسرى والقتلى من الوحدات الكردية "كما دعتنا إليه شريعتنا وديننا وكما هو متعارف به ضمن القانون الدولي".

بدوره، قال الإعلامي السوري أحمد بريمو، مدير منصة "تأكد"، إنه بعد التثبت من فيديو آخر منسوب للمقاتلة ذاتها قبل التمثيل بجثتها، تبين أنه يعود لامرأة أخرى.

ونقل بريمو عن مصدرين في غرفة عمليات "غصن الزيتون"، قولهما إن الفيديو الذي يظهر دوس أحد المقاتلين على رأس جثة المرأة، صحيح، إلا أنهما نفيا بشكل قاطع التمثيل بجثة المقاتلة.

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وذكر بريمو أن المصدر الأول، وهو العقيد معتز رسلان، القيادي في "غصن الزيتون"، أبلغه بأن بارين كوباني رفضت تسليم نفسها بعد محاصرتها من قبل مقاتلي المعارضة، مما اضطرهم إلى رمي قنابل يدوية تجاهها، ما أحدث تشوهات في جسدها.

ونقل بريمو عن المصدر الآخر داخل "غصن الزيتون" قوله، إن المقاتلة الكردية هي من فجرت نفسها بقنابل كانت بحوزتها، مفضلة الموت على الوقوع في الأسر.

كما نشرت صفحات كردية بأن بارين كوباني سارت على خطى "أفيستا"، وهي مقاتلة كردية فجرت نفسها قبل أيام خلال معارك عفرين.

وبحسب موقع "عنب بلدي"، فإن مصدرا عسكريا من "الجيش الحر" لم ينكر التمثيل بالجثة، وحاول تبريره بما وصفه بـ "جهل بعض الأفراد الذين صوروا الجثة"، مشيرا إلى أن ذلك "من الأخطاء الفردية القاتلة".

وقال المصدر "نبهنا كثيرا ولكن لا يمكن أن يتجاوب الجميع أو نرصد كافة الوقائع"، مضيفا "نحاول قدر الإمكان المتابعة خلال العمليات العسكرية، لتلافي أي أمر في الأيام المقبلة".

ولقيت حادثة التمثيل بجثة المقاتلة الكردية استنكارا شديدا في الأوساط الكردية والسورية عامة.

المصدر: مواقع إخبارية سورية

متري سعيد