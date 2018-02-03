أنقرة تعلن تحييد 897 مسلحا منذ بدء عملية "غصن الزيتون"

أعلنت رئاسة الأركان العامة التركية، اليوم السبت، عن تحييد 897 من المسلحين الأكراد خلال عملية "غصن الزيتون" الجارية في منطقة عفرين بريف محافظة حلب شمال سوريا.

وذكر بيان صادر عن الأركان العامة أن: "العملية تستهدف فقط الأوكار والملاجئ والمواقع العسكرية والعربات والمعدات التابعة للتنظيمات الإرهابية".

وأضاف البيان أن سلاح الجو دمّر السبت، 15 هدفا عسكريا منها أوكار ومستودعات أسلحة وذخيرة.

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وتنفذ القوات التركية، منذ الـ20 من يناير الماضي وبالتعاون مع فصائل المعارضة السورية المسلحة ما يسمى بـ "الجيش السوري الحر"، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في مدينة عفرين شمال غرب سوريا.

المصدر: الأناضول

نتاليا عبدالله