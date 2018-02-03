العراق يشن عملية عسكرية واسعة لتطهير الأنبار من بقايا "داعش" الإرهابي

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، اليوم السبت، عن انطلاق عملية تطهير واسعة لصحراء الأنبار من فلول "داعش" باتجاه الحدود السعودية غربي المحافظة.

وقال الفلاحي في حديث صحفي إن "قطعات الجيش والشرطة والحشد العشائري وقوات الحدود بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدأت صباح اليوم السبت، بشن عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية".

وأضاف الفلاحي أن "العملية تهدف إلى تدمير مخابئ داعش ومضافاتهم في الصحراء الغربية للأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية".

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يذكر أن أعدادا من عناصر "داعش" بعد هروبهم من المدن المحررة في المحافظة لجأت إلى صحراء الأنبار الغربية الواسعة، فيما تواصل القوات الأمنية مطاردة الإرهابيين هناك للقضاء عليهم.

المصدر: السومرية نيوز

متري سعيد