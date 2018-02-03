بوتين ونزاربايف يثمّنان نتائج مؤتمر سوتشي

أكد الرئيسان الروسي بوتين والكازاخستاني نزاربايف أن تنفيذ قرارات مؤتمر سوتشي سيسهم بشكل كبير في تحقيق التسوية السياسية في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وبحث الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف في اتصال هاتفي، المسائل المتعلقة بالتسوية السورية غضافة إلى التعاون الثنائي.

وجرى الاتصال اليوم حسب المكتب الصحفي للكرملين، بمبادرة الجانب الكازاخستاني

حيث هنأ نزارباييف نظيره الروسي بنجاح مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي يوم 30 يناير الماضي، وأكد الرئيسان ضرورة مواصلة العمل في إطار "أستانا".

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وتطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الملحة بما في ذلك تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي وخاصة في مجال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة.

كما ثمّن الرئيسان عاليا نتائج منتدى "جدول الأعمال الرقمي في عصر العولمة"، الذي عقد في ألمااتا في 2 فبراير الجاري وجرى تنسيق جدول الاتصالات المقبلة بين الطرفين.

المصدر: وكالات

ادوارد سافين