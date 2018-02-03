تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

كررت الطائرات الإسرائيلية فجر السبت قصفها قطاع غزة للمرة الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية مستهدفة موقعين لكتائب القسام بذريعة إطلاق صاروخ من القطاع.

وذكرت وكالة "معا" أن الطائرات أطلقت 4 صواريخ على الأقل على موقعين لكتائب القسام غرب مدينة رفح جنوب القطاع، ما ألحق أضرارا مادية بالموقعين دون الإعلان عن إصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صاروخا أُطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" المحيط بالقطاع، وحمّل حركة حماس المسؤولية عن القصف.

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وكان الطيران الإسرائيلي استهدف فجر الجمعة موقعا لحماس شمال القطاع.

المصدر: معا

نتاليا عبدالله