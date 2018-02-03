أول تغريدة للوليد بعد الريتز!
Reuters Philippe Wojazer
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كتب رجل الأعمال السعودي البارز الوليد بن طلال، تغريدة، هي الأولى له على موقع "تويتر"، منذ إطلاق سراحه من فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.
وقال الوليد بن طلال في تغريدته التي نشرها مساء الجمعة: "مع ابني خالد بن الوليد وابنتي ريم بنت الوليد، وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر".
مع إبني @KhaledAlwaleed— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) ٢ فبراير، ٢٠١٨
و إبنتي @Reem_Alwaleed
وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر pic.twitter.com/y7miqUiWQO
وكانت المملكة العربية السعودية قد احتجزت مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حوالي 350 شخصية بينهم الوليد بن طلال بتهم الفساد، وجرت تسوية مالية مع بعضهم، قضت بدفعهم أموالا بمليارات الدولارات مقابل الإفراج المشروط عنهم.
المصدر: "تويتر" + وكالات
أحمد باديان
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