 
مباشر

أول تغريدة للوليد بعد الريتز!

أخبار العالم العربي

أول تغريدة للوليد بعد الريتز!
Reuters Philippe Wojazer
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jtnj

كتب رجل الأعمال السعودي البارز الوليد بن طلال، تغريدة، هي الأولى له على موقع "تويتر"، منذ إطلاق سراحه من فندق "ريتز كارلتون" بالرياض.

وقال الوليد بن طلال في تغريدته التي نشرها مساء الجمعة: "مع ابني خالد بن الوليد وابنتي ريم بنت الوليد، وحفيداتي برفقة أهلي وناسي في مخيم البر".

إقرأ المزيد
الأمير السعودي، الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين على احتجازه... الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال

وكانت المملكة العربية السعودية قد احتجزت مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حوالي 350 شخصية بينهم الوليد بن طلال بتهم الفساد، وجرت تسوية مالية مع بعضهم، قضت بدفعهم أموالا بمليارات الدولارات مقابل الإفراج المشروط عنهم.

المصدر: "تويتر" + وكالات

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة