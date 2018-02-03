ماتيس: نريد تحقيق شروط في سوريا تمكننا من المشاركة بحرية أكبر في مفاوضات جنيف

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي عقد في سوتشي يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني الماضي، فشلوا في الوصول لنتائج تذكر.

وقال ماتيس في مؤتمر صحفي في البنتاغون: "نريد العودة إلى مهمة القضاء على تنظيم داعش، وتدمير مواقعه، وتحقيق شروط في سوريا تمكننا من المشاركة بحرية أكبر في مفاوضات جنيف".

وأضاف ماتيس: "ترون أن (المشاركين) في مؤتمر سوتشي لم يحققوا شيئا. وأعتقد أن هذا هو الأسلوب الأكثر لباقة لوصف النتيجة. وها هم يعودون و(المبعوث الأممي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا) ستيفان دي ميستورا والأمم المتحدة إلى جنيف".

وكان مؤتمر سوتشي أصدر 3 وثائق هي البيان الختامي ورسالة المشاركين وقائمة المرشحين للجنة الدستورية.

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وصادق المشاركون في المؤتمر على قائمة أعضاء اللّجنة المعنية بدراسة القضايا المتعلقة بصياغة الدستور والتي تضم 150 شخصا، إلا أن التشكيلة النهائية للجنة وكذلك إطار عملها سيحددهما دي ميستورا، الذي يستطيع إدراج أفراد آخرين فيها.

المصدر: إنترفاكس + وكالات

أحمد باديان