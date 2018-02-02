أحزاب وشخصيات مصرية معارضة تعرب عن قلقها من تحذير السيسي

عبرت "الحركة المدنية الديمقراطية"، التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة في مصر، عن "قلقها العميق" إزاء تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمنت دلالات وإشارات شديدة اللهجة.

وقالت الحركة المعارضة، المنضوية تحت غطائها ثمانية أحزاب و150 سياسيا وناشطا، في بيان صدر اليوم الجمعة، إنها "تستشعر قلقا عميقا.. إذا كان المقصود من التصريح بأن ما حدث منذ سبع سنوات لن يتكرر هو ثورة 25 يناير (2011) التي مجدتها ديباجة الدستور ومنها يستمد النظام القائم شرعيته، فإن هذه الثورة تمثل واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري إشراقا رغم ما يقوم به البعض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من تشويهها ورغم إيداع شبابها في السجون".

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وأضاف البيان: "التفسير الوحيد الذي يمكن أن نقبله لهذا التصريح هو أن الممارسات الفاسدة وغير الديمقراطية والمستبدة لنظام مبارك التي أدت إلي اندلاع الثورة لن تتكرر".

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن هذا البيان يمثل تحديا صريحا للسيسي وانتقادا علنيا نادرا لتصريحاته.

المصدر: رويترز

إياد قاسم