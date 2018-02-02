كيف وصف عمرو موسى فوز السيسي في الانتخابات المصرية المقبلة؟

يرى المرشح لرئاسة مصر سابقا والأمين العام الأسبق للجامعة العربية عمرو موسى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيفوز بولاية رئاسية جديدة وبأغلبية ستسمح له بـ"قيادة مريحة" للبلاد.

وأضاف موسى خلال مشاركته في معرض القاهرة للكتاب، إن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يعتبر "حرجا للغاية في المرحلة الراهنة،" مؤكدا، ضرورة "يقظة شعوب المنطقة ضد أي تدخلات خارجية".

وشدد موسى على خطورة التطرف والإرهاب على أمن المجتمعات في المنطقة، خلال لقائه بجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، مضيفا أن مصر "ستستطيع أن تأخذ موقعها الطبيعي في صدارة المشهد السياسي بشرط الحفاظ على الاستقرار".

يذكر أن المعركة الانتخابية في مصر ستقتصر على السيسي ومنافسه الوحيد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والذي تقدم بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة، وسط انتقادات للوضع القائم في البلاد بعد انسحاب شخصيات كانت قد أعلنت نيتها الترشح، مثل خالد علي، والفريق أحمد شفيق، وتوقيف الفريق سامي عنان.

المصدر: وكالات + الأهرام