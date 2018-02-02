الأردن.. احتجاجات تعم العاصمة ومحافظات أخرى

أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن مسيرات احتجاجية انطلقت بعد صلاة الجمعة في العاصمة عمان ومحافظات أخرى، تطالب الحكومة بإعادة النظر في قراراتها الأخيرة المتعلقة برفع الأسعار.

ووفقا لـ "بترا"، فقد شارك مئات يمثلون أحزابا ونقابات ومجتمعات مدنية في مسيرة احتجاجية في عمان انطلقت بعد صلاة الجمعة اليوم من أمام المسجد الحسيني وصولا إلى ساحة النخيل، رفع المشاركون خلالها يافطات تدعو الحكومة إلى التراجع عن هذه الإجراءات واللجوء إلى خيارات أخرى لسد عجز الموازنة.

وفي مدينة السلط المتاخمة للعاصمة عمان انطلقت مسيرة من ساحة العين وسط المدينة ضمت العشرات من النشطاء الحزبيين والنقابيين للمطالبة بعودة الحكومة عن قراراتها المتعلقة برفع الدعم عن الخبر ورفع الضرائب.

وفي مدينة الزرقاء شرقي العاصمة انطلقت مسيرة شارك فيها العشرات من الفاعليات الحزبية والشعبية من أمام مسجد عمر بن الخطاب بالزرقاء احتجاجا على رفع أسعار الخبز وضريبة المبيعات على العديد من السلع، وهتف المحتجون ضد سياسات الحكومة الأردنية في التعامل مع رفع الأسعار، وطالبوها بضرورة التراجع عن قرار رفع الأسعار والالتزام بنهج جديد لدعم الاقتصاد الوطني الإنتاجي والاعتماد على الذات.

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كما شاركت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية في محافظة الكرك جنوبي المملكة بمسيرة، احتجاجا على قرارات الحكومة رفع الدعم عن الخبر وفرض ضرائب من شأنها المساس بمستوى معيشة المواطنين، مطالبين الحكومة بالتراجع عن قراراتها التي تؤثر بشكل مباشر على قوت المواطن.

المصدر: "بترا"

علي الراجح