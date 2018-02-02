القوات التركية تسيطر على جبل استراتيجي في عفرين

سيطر الجيش التركي اليوم الجمعة على جبل دارمق الاستراتيجي في منطقة عفرين شمالي سوريا، الذي كانت تستخدمه وحدات حماية الشعب الكردية لاستهداف مدينة كيليس التركية.

ونشرت وكالة الأناضول التركية مقاطع فيديو لرفع العلم التركي فوق الجبل، بعد أن قصفته القوات الخاصة التركية.

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كما دكت المدفعية التركية المتمركزة بولاية هاتاي، مواقع القوات الكردية في منطقتي خاصة وقريقخان بالريف الغربي لعفرين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية أن الطيران التركي دمر 9 مواقع، قالت إنها تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش". وأضافت أنه تم القضاء على 12 "إرهابيا" الليلة الماضية، لتصل حصيلة المقاتلين الأكراد الذين قتلوا منذ بدء العملية العسكرية التركية إلى 823 شخصا، حسب الأركان التركية.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أنه خلال الأيام الـ 12 الأخيرة سقطت على الأراضي التركية 82 قذيفة صاروخية أطلقت عبر الحدود، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين أتراك وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح.

وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ من قبل الوحدات الكردية تسبب أيضا بتدمير مباني سكنية ومساجد، مضيفا أن الجيش التركي دمر مواقع وأنفاقا تابعة للقوات الكردية.

المصدر: الأناضول

أنطون زوييف













