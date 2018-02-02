وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن متخوفة من أن يكون غاز السارين قد استخدم في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن الولايات المتحدة قلقة وتبحث في تقارير عن استخدام الحكومة السورية غاز السارين، مؤكدة أنها لم تحصل على أدلة على استخدام دمشق "للسارين".

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، تصريحات للصحفيين تأكيده، أن الحكومة السورية استخدمت مرارا غاز الكلور كسلاح.

وقال ماتيس: "نحن أكثر قلقا بشأن إمكانية استخدام السارين.. ليس لدي دليل، ما أقوله هو أن الجماعات الأخرى على الأرض والمنظمات غير الحكومية والمقاتلين على الأرض، قالوا إن السارين قد استخدم ، لذلك نحن نبحث عن أدلة ".

المصدر: رويترز

إياد قاسم