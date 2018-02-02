قرقاش: التحالف تفادى فتنة بعدن وموقفنا مرآة للتوجه السعودي

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على الأزمة التي شهدتها مدينة عدن بين القوات الموالية للرئيس اليمني وفصائل تابعة "للمجلس الانتقالي الجنوبي" تدعمها الإمارات.

وقال قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة: "معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، والأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه.. والحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبيا".

معالجة التحالف الحصيفة لأزمة عدن تفادت فتنة سببها غياب الحكمة من كافة الأطراف، الأولوية لهزيمة الحوثي ومشروعه، والحوار اليمني الجدي مطلوب للتعامل مع قضايا حقيقية تراكمت سلبيا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢ فبراير، ٢٠١٨

وأضاف الوزير الإماراتي: "نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالب، وكذلك مطالبون بالمبادرة سياسيا على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته".

وكما نحن مطالبون بالدعوة إلى حسن تدبير الأمور وتقديم الأولويات دون تناسي المطالَب، فنحن أيضا مطالبون بالمبادرة سياسيا على ضوء التصدعات الكبيرة في موقف التمرد الحوثي وشرعيته. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢ فبراير، ٢٠١٨

ومن الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، نبني شراكة إستراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢ فبراير، ٢٠١٨

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وشدد قرقاش على أنه "من الضروري التأكيد لأصحاب الفتن ولمحبي التصيّد في المياه العكرة بأن الموقف الإماراتي مرآة للتوجه السعودي، ونبني شراكة استراتيجية تشمل أزمة اليمن وتتجاوزها".

وتابع: "الإعلام العربي المسؤول لا يشوه المواقف الإقليمية افتراء، بل ينطلق من قراءته للسياسات التي أقحمت نفسها في الشأن العربي، لا يمكن للفعل إلا أن يكون له ردّ فعل".

المصدر: تويتر

أحمد باديان