برلماني كويتي يرفض التصويت بنزع الثقة عن وزيرة لـ"أسباب شرعية"
وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للنائب الكويتي حمدان العازمي بعد أن رد إلى "أسباب شرعية" امتناعه عن التصويت بنزع الثقة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح.
واعتبر النائب الكويتي أن "منح وزيرة الشؤون الاجتماعية الثقة من الولاية العامة".
ودارت أغلب الانتقادات في هذا الشأن حول الاستغراب من موقف النائب، حيث انهالت التساؤلات بهذا الشأن عن المقصد وسريان مثل هذا الموقف على حالات أخرى في عمل البرلمان تكون النساء طرفا فيها.
🔴حمدان العازمي رجعنا الى الولاية العامة— Kawther AL Jouan (@jouaniya) February 2, 2018
اذا كيف تستمع الى قسمها وتقبل ان تكون عضوا ف الحكومة.؟؟
والولايةالعامةاختلف الفقهاءفيمايتعلق برئاسةالدولةولسنابصددها وليس تولي الوزارةأو القضاءومراقبة بيت المال وغيره
وكيف تسمح بتشكيل لجان نسائيةلحملتك الانتخابيةوكيف تقبل بتصويت المراة لك pic.twitter.com/xpI7DMPhgW
من أجمل ماطُرح امس— عبدالرحمن العدواني (@al3dwni) February 2, 2018
في لقاء برنامج بختصار ..
النائب #حمدان_العازمي : امتنعت عن تصويت طرح الثقة في #هند_الصبيح لاسباب شرعية . .
( كان لي موقف من امتناعه واحترمت جداً المُسبب للامتناع )
🔴حمدان العازمي رجعنا الى الولاية العامة— Kawther AL Jouan (@jouaniya) February 2, 2018
اذا كيف تستمع الى قسمها وتقبل ان تكون عضوا ف الحكومة.؟؟
والولايةالعامةاختلف الفقهاءفيمايتعلق برئاسةالدولةولسنابصددها وليس تولي الوزارةأو القضاءومراقبة بيت المال وغيره
وكيف تسمح بتشكيل لجان نسائيةلحملتك الانتخابيةوكيف تقبل بتصويت المراة لك pic.twitter.com/xpI7DMPhgW
حمدان العازمي: جميع #الاستجوابات من 2013 الى الان طرحت فيها الثقة لكني لا اطرح الثقة الا بناء على قناعة لكن بالنسبة لوزيرة الشؤون احنا 5 سنوات اشتغلنا وياها وعرفناها مجتهدة وقاعدة تحاول قد ما تقدر تصلح فما يصير الظلم.@alazmi__2016pic.twitter.com/FS17Sd0Pz7— أبناء الكويت (@SonsKuwait) February 1, 2018
المصدر: تويتر
محمد الطاهر