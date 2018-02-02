برلماني كويتي يرفض التصويت بنزع الثقة عن وزيرة لـ"أسباب شرعية"

وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للنائب الكويتي حمدان العازمي بعد أن رد إلى "أسباب شرعية" امتناعه عن التصويت بنزع الثقة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح.

واعتبر النائب الكويتي أن "منح وزيرة الشؤون الاجتماعية الثقة من الولاية العامة".

ودارت أغلب الانتقادات في هذا الشأن حول الاستغراب من موقف النائب، حيث انهالت التساؤلات بهذا الشأن عن المقصد وسريان مثل هذا الموقف على حالات أخرى في عمل البرلمان تكون النساء طرفا فيها.

🔴حمدان العازمي رجعنا الى الولاية العامة

اذا كيف تستمع الى قسمها وتقبل ان تكون عضوا ف الحكومة.؟؟

والولايةالعامةاختلف الفقهاءفيمايتعلق برئاسةالدولةولسنابصددها وليس تولي الوزارةأو القضاءومراقبة بيت المال وغيره

وكيف تسمح بتشكيل لجان نسائيةلحملتك الانتخابيةوكيف تقبل بتصويت المراة لك pic.twitter.com/xpI7DMPhgW — Kawther AL Jouan (@jouaniya) February 2, 2018

من أجمل ماطُرح امس

في لقاء برنامج بختصار ..

النائب #حمدان_العازمي : امتنعت عن تصويت طرح الثقة في #هند_الصبيح لاسباب شرعية . .

( كان لي موقف من امتناعه واحترمت جداً المُسبب للامتناع ) — عبدالرحمن العدواني (@al3dwni) February 2, 2018

🔴حمدان العازمي رجعنا الى الولاية العامة

اذا كيف تستمع الى قسمها وتقبل ان تكون عضوا ف الحكومة.؟؟

والولايةالعامةاختلف الفقهاءفيمايتعلق برئاسةالدولةولسنابصددها وليس تولي الوزارةأو القضاءومراقبة بيت المال وغيره

وكيف تسمح بتشكيل لجان نسائيةلحملتك الانتخابيةوكيف تقبل بتصويت المراة لك pic.twitter.com/xpI7DMPhgW — Kawther AL Jouan (@jouaniya) February 2, 2018

حمدان العازمي: جميع #الاستجوابات من 2013 الى الان طرحت فيها الثقة لكني لا اطرح الثقة الا بناء على قناعة لكن بالنسبة لوزيرة الشؤون احنا 5 سنوات اشتغلنا وياها وعرفناها مجتهدة وقاعدة تحاول قد ما تقدر تصلح فما يصير الظلم.@alazmi__2016pic.twitter.com/FS17Sd0Pz7 — أبناء الكويت (@SonsKuwait) February 1, 2018

المصدر: تويتر

محمد الطاهر