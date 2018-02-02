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برلماني كويتي يرفض التصويت بنزع الثقة عن وزيرة لـ"أسباب شرعية"

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برلماني كويتي يرفض التصويت بنزع الثقة عن وزيرة لـ
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وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للنائب الكويتي حمدان العازمي بعد أن رد إلى "أسباب شرعية" امتناعه عن التصويت بنزع الثقة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح.

واعتبر النائب الكويتي أن "منح وزيرة الشؤون الاجتماعية الثقة من الولاية العامة".

ودارت أغلب الانتقادات في هذا الشأن حول الاستغراب من موقف النائب، حيث انهالت التساؤلات بهذا الشأن عن المقصد وسريان مثل هذا الموقف على حالات أخرى في عمل البرلمان تكون النساء طرفا فيها.

المصدر: تويتر

محمد الطاهر

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