الكويت.. ضبط أكبر كمية من "الممنوعات" في السجن المركزي!

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن السلطات تمكنت في إطار حملة تفتيش، من ضبط ممنوعات داخل السجن المركزي، وصفتها بأنها الأكبر.

ونقلت "الجريدة" عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن "رجال الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالتعاون مع مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذي تم تفعيله مؤخرا في مجمع السجون قاموا بحملة تفتيشية لضبط الممنوعات وتم ضبط عدد (1056) من الهواتف النقالة والشواحن، بالإضافة إلى (301) جرام من مواد يشتبه بأنها مخدرة وتعتبر هذه الضبطية من أكبر الضبطيات داخل السجن المركزي".

ولفت المصدر إلى أن "أعمال البحث والتحري توصلت إلى وجود ممنوعات، وعلى الفور تم وضع خطة محكمة للتوصل إلى مكان تخزين الممنوعات، وتم التعرف على نقاط سرية داخل السجن يتم بداخلها تخزين الممنوعات، وقد تمت مداهمتها والعثور على الهواتف والشواحن والمخدرات وبعد ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ لجمع المعلومات عن كيفية وصول هذه الممنوعات إلى النزلاء، وتم تحويل الممنوعات إلى جهة الاختصاص".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الحملة ضمن الحملات التفتيشية التي يقوم بها رجال أمن السجون للحد من أعمال التهريب للنزلاء والعمل على تطبيق القانون"، مضيفة أن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام يشدد على أن الحملات التفتيشية على جميع العنابر داخل السجون متواصلة.

المصدر: الجريدة

محمد الطاهر