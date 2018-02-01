مسؤول أمريكي: واشنطن تحتفظ بحق استخدام القوة لردع عن استخدام الكيميائي
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صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة تحتفظ بحق استخدام القوة العسكرية في حال الضرورة لردع دمشق عن استخدام السلاح الكيميائي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي لم تذكر اسمه، قوله إن القوات الحكومية في سوريا "تستمر باستخدام السلاح الكيميائي على نطاق محدود منذ الهجوم في أبريل/نيسان الماضي"، في إشارة إلى حادثة خان شيخون، التي تحمل واشنطن الحكومة السورية مسؤولية استخدام غاز السارين السام هناك.
يتبع..
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