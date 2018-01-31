بثية شعبان: الحرب على الإرهاب هي حرب ضد الصهيونية

أعلنت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري أن "الصهيونية مرتبطة ارتباطا عضويا بالإرهاب، وأن والحرب ضد الإرهاب هي حرب ضد الصهيونية".

تصريح شعبان هذا جاء أثناء ندوة فكرية سياسية بعنوان "القدس حاضر الأمة ومستقبلها" نظمتها مؤسسة القدس الدولية السورية في مكتبة الأسد الوطنية.

وقالت مستشارة الرئيس السوري: "عندما بدأ تحالف المقاومة بحسم المعركة ضد الإرهاب على الأرض السورية، جن جنون أسياد هذا الإرهاب في دول مختلقة وبدأوا يزجون قواتهم سواء القوات التركية الغازية أو الأمريكية التي أتت لتحل محل الإرهاب في الشمال السوري".

وجددت شعبان تأكيدها أن مقاومة الاحتلال في فلسطين والإرهاب في سوريا هي مقاومة واحدة لعدو واحد حتى للاستقلال والإنسانية.

المصدر: سانا

ألكسندر توميلين