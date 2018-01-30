مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي خلال مواجهات في رام الله

توفي فتى فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية المغير بالضفة الغربية.

وأوضحت مصادر إعلامية استنادا إلى وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى ليث هيثم أبو نعيم (16 عاما) توفي مساء اليوم متأثرا بجروح خطيرة جراء إصابته في الرأس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات جرت في وقت سابق من اليوم في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن الفتى خضع لجراحة دقيقة داخل مجمع فلسطين الطبي برام الله، إلا أن الأطباء عجزوا عن إنقاذ حياته.

المصدر: "سبوتنيك"

ألكسندر توميلين