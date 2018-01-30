سفير فلسطين لـ RT: فلسطينيو الداخل يعيشون ظروفا صعبة عكس ما تصوره الدعاية الإسرائيلية

قال السفير الفلسطيني بموسكو عبد الحفيظ نوفل في تصريح حصري لـRT، الثلاثاء، إن 30 يناير من كل عام هو يوم التضامن مع فلسطينيي 48 الداخل الإسرائيلي.

وأضاف عبد الحفيظ نوفل أن هذا اليوم يذكر بالإجراءات الإسرائيلية القمعية المستمرة والمتواصلة والتي تزداد يوما بعد يوم.

وأكد السفير الفلسطيني بموسكو أن الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي يعيشون ظروفا في منتهى الصعوبة عكس ما تصوره وتنقله الدعاية الإسرائيلية، مشيرا في السياق إلى التمييز الواضح في الحياة اليومية والوظائف والسكن وإقامة الشعائر الدينية وغيرها من المسائل.

جدير بالذكر أن "عرب 48" يُطلق عليهم أيضا اسم "عرب الداخل" أو "فلسطينيو الداخل" الذين يعيشون في حدود الخط الأخضر، (أي خط هدنة عام 1948).

المصدر: RT

ياسين بوتيتي